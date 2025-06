David Suazo su Piccoli: "Ha bisogno di una spalla da 10 reti. Kouame potrebbe essere l'ideale"

L'ex attaccante del Cagliari David Suazo, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato delle tematiche più attuali di casa sarda. Nell'affrontare il tema attacco e, in modo particolare, quello relativo al possibile riscatto per 12 milioni di Piccoli, Suazo ha spiegato che accanto al centravanti bergamasco vedrebbe un giocatore come Kouame: "Penso che Piccoli abbia bisogno di una spalla da almeno dieci reti. Uno come Kouamè potrebbe dare le risposte giuste. In A devi fare movimento, essere rapido nel tirare e nel manovrare.

Poi, devi avere gamba ed essere al top fisicamente. Senza, arrivi sulla palla sempre secondo. Kouame è solo un esempio. Molto dipenderà da possibilità del club, indicazioni dell’allenatore e sviluppo del gioco".