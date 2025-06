Merlo non ha dubbi: "Parole Sarri non influiranno su Pioli. Gud, riscatto immediato"

vedi letture

L'ex centrocampista della Fiorentina, Claudio Merlo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per commentare i principali fatti di attualità di casa viola, a cominciare dalle parole di Sarri nei giorni scorsi ( LEGGI QUI ) che ha ammesso come la Fiorentina lo avesse cercato: "Vedere Sarri a Firenze sarebbe stata una grande cosa, sia per la squadra che per i tifosi: si sarebbe andati sul sicuro. Certo qualche punto interrogativo sarebbe rimasto perché Sarri ha un carattere particolare… fermo restando che credo che sarebbe venuto molto volentieri".

Adesso Pioli cosa penserà di questa situazione?

"Queste sono cose secondarie per un allenatore… tutti i club parlano prima con un tecnico e poi magari vanno su un altro. Pioli farà la sua strada senza guardare al passato. Con le sue idee e con il mercato che la società gli farà. Pioli conosce bene anche il mondo Fiorentina e questo può essere un grande vantaggio".

Riscatterebbe Gudmundsson?

"Certo, subito. E' un elemento importante su cui non avrei alcun dubbio. Spero che sia una delle prime scelte in vista della prossima stagione. E' vero, ha fatto un'annata non bella... però ha dimostrato di poter essere uno su cui fare affidamento".