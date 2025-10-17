Pioli, questi 8 gli dicono grazie. Tuttosport: "Ecco chi è riuscito a far sbocciare al Milan"

Tuttosport si concentra sul ritorno di Stefano Pioli in quel di San Siro da ex, domenica sera contro il Milan. Un grosso grazie glielo deve il club, non solo per aver saputo rialzare la squadra nella stagione '19-20, quando subentrò a Giampaolo - ma allora fu scelto da Maldini e Boban -, e per aver gestito alla grande il periodo del Covid, quando costruì lo spirito di gruppo che accompagnò poi la squadra nelle annate successive. Se il Milan è tornato a essere il Milan, grandi meriti sono suoi. Scaroni, Furlani, Moncada: sono ancora tutti al Milan e un grazie a Pioli lo devono. Tanti grazie però Pioli li riceverà anche dai “suoi” ragazzi. Ne sono rimasti otto. Uno, su tutti: Rafa Leao, che con l'attuale allenatore della Fiorentina è diventato proprio... Rafa Leao.

Con Pioli ha avuto un rapporto franco anche Maignan, che nell'annata '21-22, la prima a Milano, ebbe il suo rendimento più alto in carriera, contribuendo alla vittoria dello scudetto. E un grazie a Pioli lo devono anche Tomori, Loftus-Cheek e Pulisic, che in rossonero hanno trovato una nuova vita calcistica dopo essere stati accantonati al Chelsea. Saelemaekers con lui è cresciuto, trovando un'identità tattica più precisa - da terzino all'Anderlecht, a esterno tutto fare -; mentre Gabbia, dopo anni di apprendistato, al rientro dal prestito al Villarreal nel gennaio 2024 è diventato un titolare del Milan, conquistando anche la Nazionale.