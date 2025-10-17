Ancora Mutu: "Gudmundsson non deve dimostrare di essere il nuovo Mutu: deve sentirsi libero"

L'ex giocatore viola Adrian Mutu, nell'intervista rilasciato al Corriere dello Sport ha parlato anche di Albert Gudmundsson. Queste le sue parole: "Non è facile arrivare a Firenze e prendere la “10”. È una maglia pesante, carica di aspettative. Gudmundsson ha qualità, ma deve sentirsi libero di giocare, senza troppa pressione. Quando capirà che non deve dimostrare di essere il nuovo Mutu, ma semplicemente se stesso, farà vedere il suo valore".

Kean? "Ha tutto per essere il trascinatore di questa squadra: fisico, tecnica e carattere. Gli serve trovare continuità: è un giocatore che sente l’energia del gruppo, quindi se la squadra lo sostiene, può davvero essere il punto di riferimento".

E infine su Fagioli: "La Fiorentina fa bene a puntarci. Fagioli è un talento vero, però dopo un periodo difficile serve tempo per recuperare ritmo e fiducia. Firenze è il posto giusto per lui, se riesce a liberarsi mentalmente. Io lo aspetterei senza dubbi".