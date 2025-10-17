Gudmundsson, ora o mai più. Il Corriere dello Sport: "Dimostri di meritare la numero 10"

Il Corriere dello Sport analizza il momento di Albert Gudmundsson che arriva alla gara contro il Milan sulla scia della doppietta all'Ucraina e dell'assist contro la Francia. Sarà una nuova occasione per il numero 10 di prendersi la Fiorentina e diventarne il riferimento come tutti (club, squadra, tifosi) si attendono che possa essere fin dal suo arrivo a Firenze lo scorso agosto. Per il momento l'ex Genoa ha fatto più in due partite con la Nazionale che in due mesi con Pioli e fino a prova contraria il vero Gud è quello visto con la maglia dell'Islanda.

Quello che inventa e decide, che sposta gli equilibri e incide, quello che esprime un calcio gioioso e di rendimento insieme. Pioli non vede l'ora di vedere in viola lo stesso Gudmundsson visto in Nazionale. Sta a Gud. Sta a lui essere quello che a Genova prima e con l'Islanda tuttora non aveva e non ha paura di assumersi le responsabilità che gli competono.