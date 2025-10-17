Mutu si racconta: "Commisso ama davvero la Fiorentina. Pioli deve fare qualche scelta coraggiosa"

L'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dopo la notizia di ieri che la società viola collaborerà con l’Adrian Mutu Academy. Queste alcune sue parole: "Mi sono sentito con il presidente Commisso. Mi ha fatto piacere la sua apertura e la sua passione. È una persona diretta, sincera, che ama davvero la Fiorentina. Abbiamo parlato dell’importanza di investire nei giovani e della cultura del lavoro: su questi valori siamo completamente d’accordo".

Su Pioli ha detto: "Pioli è un allenatore esperto e sa come gestire i momenti difficili. Deve lavorare sull’aspetto mentale, perché la squadra ha qualità ma manca di sicurezza. Firenze è una piazza che vive di emozione: quando le cose non vanno bene, la pressione si sente. Serve compattezza, equilibrio e magari qualche scelta coraggiosa nei ruoli chiave".