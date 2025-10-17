I dubbi di Pioli: Kean farà un test decisivo domani mattina, Pongracic in ballottaggio con Comuzzo

Tuttosport fa il punto sui dubbi di Pioli in vista della trasferta di San Siro domenica contro il Milan. Ad ora le uniche incognite riguardano Pongracic tornato acciaccato dalla Nazionale (è ballottaggio con Comuzzo) e ovviamente Kean che si sta curando dalla distorsione della caviglia destra riportata in azzurro con l’Estonia in attesa del test decisivo previsto domani mattina.

La parola d’ordine è scongiurare qualsiasi rischio, di qui la candidatura di Roberto Piccoli. Scontata la voglia dell’ex cagliaritano, approdato a Firenze per 27 milioni, di sbloccarsi pure in campionato: oltretutto contro il Milan non è ancora mai andato a bersaglio nonostante sia la squadra da lui più affrontata in Serie A.