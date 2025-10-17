Fiorentina, ieri primo allenamento al completo: si riparte dal 3-4-2-1, Nicolussi non si tocca

Anche La Nazione fa il punto sulle possibili scelte di Pioli in vista della gara di domenica sera contro il Milan. Quello di ieri è stato il primo vero allenamento in preparazione alla delicata trasferta di San Siro, la prima seduta nella quale Stefano Pioli ha potuto rimettere insieme tutti i suoi calciatori. Sul campo si è rivisto anche Marin Pongracic, che dunque torna in ballottaggio con Comuzzo per completare la linea difensiva insieme a Pablo Marì e al capitano Ranieri. L’impressione è che l’idea sia quella della continuità: in questo senso il sistema di gioco dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1.

Eppure gli interpreti non dovrebbero discostarsi troppo da quelli che hanno giocato contro la Roma. In mediana viaggia verso una maglia da titolare Nicolussi Caviglia, con lui dovrebbe esserci Mandragora. La candidatura di Fagioli può venir buona per la trequarti: è un’idea sulla quale si è lavorato nei giorni scorsi, chiaro l’intento di mettere un calciatore meno offensivo sulle tracce di Modric. Vedremo il piano partita che deciderà di adottare Pioli. In ogni caso rimangono in vantaggio Gudmundsson e Fazzini. Davanti spazio a Piccoli.