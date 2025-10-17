La difesa è il reparto dove servono rinforzi: giocando a 3, a gennaio può arrivare un centrale

vedi letture

La Repubblica-Firenze questa mattina fa il punto sulla difesa che Pioli dovrebbe schierare a San Siro. Si va verso la conferma della linea a tre, con Marì e Ranieri sicuri di un posto e con ballottaggio tra Comuzzo e Pongracic. Marin ha avuto un fastidio con la Croazia che lo ha costretto a uscire anzitempo dalla sfida contro Gibilterra, anche se non si tratta di un infortunio grave, mentre Pietro scalpita.

E poi c’è il mercato: gennaio resta lontano, ma non troppo, e la sensazione è che la difesa sia il reparto che necessita di un innesto immediato, anche per le rotazioni. Giocando a tre, Pioli ha solamente cinque centrali più Kouadio, e la richiesta di un calciatore abile anche in impostazione e veloce, non evasa tra giugno e agosto, può tornare utile per l’inverno.