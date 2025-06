FirenzeViola Ulivieri lancia Tarozzi: "Ecco cosa mi disse a Coverciano. Kean? Nel finale non mi è piaciuto"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori e tifoso della Fiorentina, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola per commentare i principali fatti di attualità di casa viola, a cominciare dalla scelta da parte del club di Andrea Tarozzi come vice di Stefano Pioli: "Mi sembra un innesto ottimo per la Fiorentina. Questo sia perché è un ottimo professionista sia perché è un ex viola. Lui partiva tutti gli anni come riserve quando lo allenavo io al Bologna ma alla fine le giocava tutte. Mi convinceva con la linearità delle sue prestazioni: era un giocatore positivo, un professionista e un uomo serio".

Quindi si potrà completare al meglio con Pioli?

"E' stato fortunato Pioli a trovare come secondo Tarozzi: non ha mai voluto fare il primo allenatore ma si è ritagliato un'ottima carriera da secondo, è il suo. Per come lo conosco, ha fatto bene. Per capacità tecniche, è davvero molto bravo e lui me lo ha sempre detto quando è venuto a studiare a Coverciano: "Io sono nato per fare il vice". Nella vita c'è gente che è tagliata per fare il secondo".

Come cambia la Fiorentina con il passaggio da Palladino a Pioli?

"Pioli è di un livello superiore rispetto a Palladino, non c'è dubbio. E parlo in particolare sotto l'aspetto dell'esperienza. E io di Raffaele ho sempre parlato bene, sia chiaro. Stefano Pioli è l'uomo giusto al posto giusto".

Quante sono a suo avviso le chances di permanenza di Kean a Firenze?

"Moise è un giocatore importantissimo, ma non mi è piaciuto nel finale di campionato e nei rapporti con la Nazionale dove se n'è andato via nonostante i medici dicessero che non aveva nulla. Spero comunque che rimanga a Firenze, dando ancora di più qualità alla Fiorentina".