Mediana, il Parma chiede oltre 20 milioni per Bernabe: i viola hanno sondato anche Sohm

Dopo Dzeko, Fazzini e Viti, il prossimo acquisto della Fiorentina sarà un regista. I dirigenti viola hanno come obiettivo quello di riuscire a regalare a Stefano Pioli un mediano di impostazione entro l'inizio del ritiro (il 14 luglio) e poi un centrocampista più muscolare e di intensità. Sappiamo dell'interesse viola per Adrian Bernabè ma ai gigliati, come riportato dal Corriere dello Sport, non piace solo lo spagnolo in casa Parma. Già prima del catalano, i dirigenti toscani avevano sondato il terreno infatti per Simon Sohm, svizzero classe 2011 per il quale i ducali chiedono circa 10-12 milioni. Sohm è un centrocampista moderno, potente e valido tecnicamente che oltre a fare filtro davanti alla difesa è dotato di buone soluzioni balistiche dalla media-lunga distanza. A Parma percepisce un ingaggio da 900mila Euro a stagione e il suo contratto andrà in scadenza nel 2027. A livello economico è molto più a buon mercato di Bernabé.

Per lo spagnolo, che non ha espresso alla società emiliana il desiderio di andarsene, i ducali chiedono oltre 20 milioni di Euro. la sensazione quindi è che la trattativa si possa sbloccare solo davanti ad una cosiddetta offerta irrinunciabile, cosa che per il momento non sembra essere nei piani di Pradè e Goretti, da parte della dirigenza gigliata. La Fiorentina continua a tenere d'occhio anche Hamed Traorè. Anche qui però la situazione è complicata perché il Bournemouth ha già ricevuto un’offerta di 12 milioni più bonus dalla Francia e il rischio è quello di trovarsi in mezzo ad un asta per un giocatore che le Cherries valutano non meno di 16 milioni di Euro. Restano poi i sogni, che per costi sono difficili da realizzare, Frendrup e Rios.