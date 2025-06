Social La Fiorentina saluta i giocatori che non sono stati riscattati: "Grazie ragazzi per aver indossato con orgoglio e passione la nostra maglia"

Il 24 giugno è scaduto il termine per riscattare i giocatori presi in prestito la passata stagione. La Fiorentina come sappiamo dei giocatori in prestito, oltre ai riscatti obbligatori di Gosens e Fagioli, ha deciso di acquistare a titolo definitivo, dopo una lunga trattativa con il Genoa per avere uno sconto sul prezzo finale, solo Albert Gudmundsson. Tutti gli altri, ben sei giocatori, da domani faranno ufficialmente rientro ai propri club di appartenenza.

Si tratta di Bove, Cataldi, Adli, Folorunsho, Colpani e Zaniolo. La Fiorentina così nel loro ultimo giorno gigliato ha voluto salutarli tutti insieme, ad eccezione di Bove che ovviamente è legato ad una situazione particolare visto il malore che lo ha colpito lo scorso 1 dicembre durante il primo tempo del match contro l'Inter, con un post sui suoi profili social. "Grazie ragazzi per aver indossato con orgoglio e passione la nostra maglia", questo il messaggio del club gigliato. Tra i commenti anche quello dello stesso Adli che si è dichiarato onorato con tanto di cuore viola. Di seguito il post Instagram pubblicato dai gigliati: