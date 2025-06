Pioli è la priorità per la panchina della Fiorentina, Vieira, Motta e Farioli i piani B

Continua la trattativa tra la Fiorentina e Stefano Pioli per provare a riportare sulla panchina viola il tecnico parmense. Ovviamente i gigliati stanno tenendo aperti anche altri fronti ma l'ex Milan sembra essere la priorità. Negli ultimi giorni sono stati fatti passi in avanti importanti ma ci sono ancora delle questioni da risolvere. Soprattutto a livello economico, non tanto per l'alto stipendio, circa 12 milioni, che Pioli percepisce all'All-Nassr, il tecnico parmense è conscio di dover rinunciare a svariati per sedersi sulla panchina viola, ma in modo particolare per problemi fiscali legati alla tassazione agevolata di cui in questo momento Pioli beneficia e di cui non beneficerebbe più se lasciasse prima del 2 luglio l'Arabia Saudita.

I tifosi restano in attesa e la Fiorentina come priorità ha quella di riuscire a liberare Stefano Pioli. Non ci dovesse riuscire le altre piste porterebbero a Vieira, che piace anche all'Inter, Motta, con un rapporto complicato con Kean e Fagioli, e Farioli. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica (Firenze).