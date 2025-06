Fiorentina-Pioli, il tecnico disposto a un sacrificio. C'è da convincere l'Al Nassr

Sul Corriere Fiorentino si parla del prossimo allenatore della Fiorentina: anche il quotidiano locale dà per favoritissimo Stefano Pioli, spiegando pero come ci sia ancora qualcosa da limare all'interno di una trattativa complessa. Certo, quella strada che inizialmente a molti pareva impossibile da scalare si sta facendo via via più dolce ma prima di arrivare in vetta ci sarà ancora da sudare. Eppure, stando a quanto filtrato nelle ultime 48 ore, tanto è già stato fatto. La concorrenza per esempio è sostanzialmente sparita (Atalanta e Juventus sembrano ormai aver preso altre vie) e anche i nodi tra il mister e la società viola sono stati (quasi) completamente sciolti, tanto che ieri qualcuno azzardava addirittura che l’accordo fosse totale.

La distanza è minima e comunque non sarà certo questo lo scoglio che (eventualmente) farà naufragare l’affare. Del resto era parso chiaro fin da subito che Pioli non ne avrebbe fatto una questione di soldi anche perché in caso contrario, considerando il suo attuale stipendio (12 milioni netti a stagione) l’operazione non sarebbe nemmeno partita. Certo, un sforzo rispetto al recentissimo passato la Fiorentina lo dovrà fare visto che si parla di un triennale (o due anni più opzione per il terzo) da circa tre milioni netti più bonus, ma sarebbe un sacrificio minimo se paragonato alla (incredibile) rinuncia al quale è disposto il tecnico emiliano. Poi c'è da convincere l'Al Nassr a lasciare partire un allenatore che ha ancora due anni di contratto. Missione non agevole che richiederà tanta diplomazia. E il Corriere fa alcuni esempi del passato: non sarà semplice come quanto fatto col Catania con Vincenzo Montella o per liberare Vincenzo Italiano dallo Spezia. Perché la controparte è (molto) ricca e i soldi, piaccia o no, danno a chi li ha un enorme potere.