Pioli ha detto sì alla Fiorentina, ma ci sono da sistemare diversi dettagli

vedi letture

Anche per Tuttosport la Fiorentina ha scelto Stefano Pioli. Il quotidiano torinese aggiunge però una cosa: Pioli ha detto sì al suo ritorno a Firenze per la terza volta, la seconda da allenatore dopo il biennio 2017-19 sotto la gestione dei Della Valle che poi, di lì a qualche mese, avrebbero ceduto il club a Rocco Commisso. Per mettere nero su bianco e dare l'annuncio servirà però ancora un po', nonostante la volontà da ambo le parti di iniziare la collaborazione prima possibile.

Non sono poche le questioni da affrontare e risolvere, iniziando dal contratto da 12 milioni che ancora lega il tecnico emiliano all'Al-Nassr fino al 2027 (e quindi il club arabo deve liberarlo) e dalla legge fiscale sui rientri dei lavoratori italiani dall'estero. Per spiegare: Pioli dovrebbe attendere i primi di luglio per mettere assieme i giorni di residenza in Arabia, sei mesi più un giorno, per usufruire del 2% di imposte sullo stipendio. Altrimenti le ripercussioni dal punto di vista delle tassazioni sarebbero alquanto onerose se l'allenatore che ha regalato al Milan l'ultimo scudetto decidesse di anticipare il ritorno in patria. In ogni caso, ottenute le dovute garanzie, Pioli - 60 anni il prossimo 20 ottobre - potrebbe comunque già lavorare sulla nuova Fiorentina anche restando lontano per qualche altra settimana, facendolo tramite video-telefonate e conference call. Senza dimenticare che i contratti partono dal 1° luglio e il raduno della squadra per l'inizio della preparazione estiva è previsto al Viola Park tra il 12 e il 14 luglio.

Riassumendo, pur essendoci ancora aspetti da definire, tra Pioli e la Fiorentina i contatti sono ben avviati tanto da esserci già una bozza di accordo. Tuttosport parla anche di durata e cifre dell'accordo: tre stagioni (o due più opzione) a circa tre milioni di euro annui più alcuni bonus, un ingaggio importante ma ben al di sotto di quanto garantitogli in Arabia dove ha allenato fra gli altri Cristiano Ronaldo