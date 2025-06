Thauvin in orbita Fiorentina? TMW: "Dura, appena attivata l'opzione di rinnovo"

TMW fa il punto sul futuro di Florian Thauvin, capitano dell'Udinese accostato alla Fiorentina nelle ultime ore. Nelle scorse settimane è stata attivata l'opzione per il prolungamento del suo contratto. Per questo - si legge - i bianconeri non hanno intenzione di cederlo, a meno che non arrivino offerte impossibili da rifiutare. Difficile quindi per la Fiorentina cercare di acquistarlo, sebbene non sia l'unica squadra interessata alle prestazioni del francese che, però, non tornerà in patria.