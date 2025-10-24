Pioli disteso e rilassato: gli applausi più importanti sono arrivati dall'America nel post partita

Gli applausi più importanti sono arrivati dall’America, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il presidente Rocco Commisso è sempre vicinissimo alla sua Fiorentina che, stavolta, dopo essere andata in vantaggio, non ha ceduto. Ieri il numero uno viola ha chiamato subito dopo la vittoria di Vienna il direttore generale Alessandro Ferrari e c’è stata una conference call a tre che ha coinvolto anche il tecnico Stefano Pioli, finalmente disteso e rilassato. Commisso si è congratulato. La squadra ieri, giocando 94 minuti sotto il diluvio, è sembrata unita, compatta, decisa a prendersi la vittoria in Conference.

Per Pioli era importante uscire dall’Allianz Stadion di Vienna con i tre punti che in Conference sono fondamentali come in campionato. E ieri le alternative lo hanno messo in difficoltà. Ora gente come Viti o Fortini, che ha avuto l’approccio e il carattere giusto facendo ottime cose, rischia di mettere in difficoltà i titolarissimi. Ma può metterli in difficoltà anche l’esperto trentanovenne attaccante Edin Dzeko, che è partito a razzo ed è andato in gol mostrando di essere, come sempre, letale in area. Il problema è la gestione di un trentanovenne che, però, ha retto per 75 minuti sotto il diluvio.