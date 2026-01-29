Due vie per Disasi, Gazzetta: "Per l'acquisto servono 25 milioni"

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al mercato dei difensori in casa Fiorentina. Axel Disasi sembra il profilo giusto per dare solidità alla fase arretrata. I contatti si sono intensificati - si legge - e le prossime ore saranno decisive.

Disasi è fuori dal progetto dei blues, tanto che le uniche volte che è sceso in campo lo ha fatto con la formazione Under 23. C’è concorrenza soprattutto in Premier League, col West Ham molto interessato. Il Chelsea ha aperto da tempo alla sua partenza sia a titolo definitivo (servirebbero però almeno 25 milioni) che temporaneo visto che la società londinese ha uno slot libero per prestiti all'estero, dopo il rientro di Anselmino dal Borussia Dortmund.