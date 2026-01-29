Due vie per Disasi, Gazzetta: "Per l'acquisto servono 25 milioni"
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al mercato dei difensori in casa Fiorentina. Axel Disasi sembra il profilo giusto per dare solidità alla fase arretrata. I contatti si sono intensificati - si legge - e le prossime ore saranno decisive.
Disasi è fuori dal progetto dei blues, tanto che le uniche volte che è sceso in campo lo ha fatto con la formazione Under 23. C’è concorrenza soprattutto in Premier League, col West Ham molto interessato. Il Chelsea ha aperto da tempo alla sua partenza sia a titolo definitivo (servirebbero però almeno 25 milioni) che temporaneo visto che la società londinese ha uno slot libero per prestiti all'estero, dopo il rientro di Anselmino dal Borussia Dortmund.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Angelo GiorgettiLe promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com