Moviola di Fiorentina-Torino. Massa da 6.5, ecco perché il silent check sull'1-2
L'arbitro di Fiorentina-Torino Davide Massa si prende 6.5 dal Corriere dello Sport - Stadio nella consueta moviola del giorno dopo. Ventidue falli fischiati e nessun cartellino giallo. La partita perfetta nella “visione” di Orsato, un paio di episodi - se vogliamo chiamarli così - in area di rigore, entrambi carenti di presupposti per il rigore.
Non c'è rigore su Pellegrino e su Njie. Con un pallone che arriva al centro dell'area del Torino, Pellegrino si appoggia di schiena a Comet che un po' lo controlla con il braccio sinistro sul corpo. L'attaccante della Viola scivola e cade, allarga un po' le braccia ma anche le sue proteste sono minime, come il contatto ricevuto. Corretto (al di là delle indicazioni di Orsato) lasciar proseguire. Altro episodio in area granata, stavolta è Njie che sguscia via e Fortini lo ostacola con il braccio sinistro: un po' di spinta c'è, ma troppo poco per concedere il penalty. Figurarsi oggi, Massa non ci pensa e fa proseguire.
Nessun dubbio sulla regolarità della rete dell'1-2, segnata da Che Adams: la sua contesa del pallone alto a Joao Mario non è fallosa. I dubbi - da qui un breve silent check del VAR - nascevano della posizione di Belghali, che poi effettuerà il cross, al momento del lancio di Bragança: lo tiene in gioco Valde.
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