Parisi sul mercato per accogliere Lamptey. Da Bianco a Beltran, tanti ancora da piazzare

Sulle pagine odierne de La Nazione, spazio al mercato in uscita che deve ancora portare a termine la Fiorentina. Perché il club viola vuole chiudere ancora l'innesto di Victor Lindelof e fare probabilmente un altro colpo, ma ha necessità di cedere diversi giocatori ancora in rosa. C'è ormai l'accordo anche con Tariq Lamptey, in uscita dal Brighton, pronto a vestirsi di viola aspettando l'eventuale addio di Fabiano Parisi (nonostante il rinnovo fino al 2029 che firmerà a breve): l'ex Empoli potrebbe salutare almeno in prestito se si troverà la giusta soluzione entro lunedì (Torino e Cagliari sono due idee).

In caso contrario i viola potrebbero anche tenere cinque esterni in rosa fino a gennaio vista la conferma di Niccolò Fortini. Oltre ai soliti noti in mezzo al campo invece (Bianco, Barak, Ikoné e Infantino) dovrebbe aggiungersi anche Amir Richardson, fuori dai radar di Pioli. Per lui si stanno valutando soluzioni, così come per Lucas Beltran: se non adesso, lascerà la Fiorentina a gennaio. In altre parole, questa ’volata’ finale del mercato può coinvolgere ancora i dirigenti viola che sono sempre vigili per capire come si muoveranno anche le avversarie. Soprattutto per quanto riguardo i movimenti sui cosiddetti ’esuberi’.