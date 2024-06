PARISI, Con Palladino può rilanciarsi: le ipotesi sul ruolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sul ruolo di Fabiano Parisi nella Fiorentina di Palladino. Il quotidiano riparte dall’annata complicata che ha visto il terzino ai margini del progetto di Italiano, e scrive che con il nuovo tecnico il giocatore può rilanciarsi. Ad esempio non è detto che se Biraghi dovesse rimanere il capitano, Parisi non potrebbe insidiarne il posto. Così come non è da escludere che il tecnico campano in un potenziale 3-4-2-1 consideri l'impiego del difensore come quarto di centrocampo a sinistra. Le ipotesi sono tante.