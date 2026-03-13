Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, alla fine arriva Gud"

La Nazione: "Reazione viola, si decide in Polonia"

La Gazzetta dello Sport: "Eurofiorentina. È festa in rimonta"

Tuttosport: "Prima la paura poi la gioia. Sì, Fiorentina: very Gud!"

la Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina al fotofinish. Ndour e Gudmundsson rimontano il Rakow"