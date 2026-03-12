Vanoli: "Vittoria importante anche in vista della Cremonese. Emozionato per Braschi"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria con il Rakow: "Tutte le vittorie sono il miglior modo per preparare la prossima gara. Oggi siamo stati bravi a stare sul pezzo nonostante Cremona. Il primo tempo è stato ordinato ma dovevamo essere più incisivi. Quest'anno ogni minimo errore subiamo gol ma la reazione c'è stata e ci porta con un minimo vantaggio per il ritorno. Avevo detto ai ragazzi di stare collegati perché la qualificazione si decide al ritorno. Ora andiamo in ritiro per preparare Cremona".

Perché la scelta del ritiro?: "Si deve scegliere i tempi per il ritiro io quando giochiamo la sera scelgo di andare dopo la gara, abbiamo un grande centro sportivo e ci fa bene stare insieme per poi anche recuperare meglio. Questa è la mia filosofia. Stare insieme dopo una vittoria fa morale. Faremo i complimenti a Braschi per l'esordio".

Ancora su Braschi: "Io sono sentimentale, mi piacciono questi momenti. Avevo detto prima della gara di farsi trovare pronti, è bello ed è un sentimento magnifico. Ora dovrà essere bravo perché quando scenderà in Primavera avrà gli occhi addosso. Non ho dubbi che terrà i piedi per terra"

Sulla stagione della Fiorentina: "Quando le stagioni nascono storte tenerle a galla non è facile. Firenze merita di più ora tutti insieme lottiamo per portare fuori la squadra dalla situazione in cui è. A me le coppe europee piacciono tanto. Però ora dobbiamo anche tenere di conto del campionato. Stiamo crescendo anche se non abbiamo fatto niente. Nei bassi che abbiamo avuto ci siamo tirati fuori con il lavoro di tutti":