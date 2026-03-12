Fiorentina, squadra in ritiro al Viola Park fino al termine dell'allenamento di domani

La Fiorentina vince per 2-1 in Conference League contro il Rakow e, come già annunciato dal suo allenatore Paolo Vanoli, va in ritiro al Viola Park già a partire da stasera per recuperare al meglio dalle fatiche eruopee. Il gruppo resterà al centro sportivo fino al termine dell'allenamento di scarico in programma per la giornata di domani, quando poi i giocatori saranno liberi di lasciare il centro sportivo gigliato.