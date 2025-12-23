Dzeko, c'è il Genoa in pressing. Ma occhio anche al Cagliari che ha preso informazioni

Il Genoa è in pressing su Dzeko, si legge su Tuttosport. Il bosniaco potrebbe lasciare Firenze nel mercato di gennaio, si legge, e il Genoa dell'amico Daniele De Rossi si è fatto avanti. Però c'è anche il Cagliari si è informato sul Cigno di Sarajevo, visto che i sardi sono alla ricerca di un sostituto di Belotti (out per infortunio fino a fine campionato). Sono quindi due le squadre pronte ad affondare il colpo per Dzeko nel prossimo mercato invernale.