PAQUETÀ, Un sogno da 30 milioni: superato De Paul

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il quotidiano spiega perché in estate è fallito l'assalto a Paquetà: il Milan era disposto a cedere il brasiliano solo in prestito senza nessuna opzione scritta di riscatto e, secondo motivo, Lucas non era entusiasta dell’idea viola, non ritenendo la squadra a quei tempi allenata da Montella adeguata alle sue ambizioni. Dodici mesi dopo Rocco è pronto a riprovarci. Stavolta la trattativa con il club rossonero ha basi di partenza profondamente diverse. Il Milan è disposto a cedere Paquetà a titolo definitivo e chiede quaranta milioni ma potrebbe accontentarsi di trenta più bonus. Paquetà in questo momento piace più di De Paul in casa viola.