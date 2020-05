PAQUETÀ, Primi contatti, occhio al PSG. Nainggolan...

Gaetano Castrovilli ed Erick Pulgar sono le due certezze della Fiorentina anche in vista della prossima stagione. Lo scrive Repubblica oggi in edicola, facendo un punto di mercato sulle trattative a centrocampo. Badelj e Benassi sono ancora in bilico e il loro futuro è tutto da decidere, a differenza di Amrabat che arriverà a fine stagione. La società viola cerca un profilo che possa completare il reparto e per questo ha messo gli occhi su Paquetà. Il Milan sta prendendo in considerazione la sua cessione ma visto che il brasiliano è da sempre un pupillo di Leonardo, è importante capire anche le mosse del Paris Saint Germain. La Fiorentina già a gennaio si era interessata ma il club rossonero puntava solo ad un prestito e non era certo questa una soluzione praticabile. Ancora i tempi sono prematuri ma se ci sarà la possibilità i viola torneranno sotto. Situazione di stallo invece per quanto riguarda Nainggolan. Il centrocampista, già cercato l’estate scorsa, tornerà all’Inter ma la sensazione è che ancora non sia stato deciso il suo futuro. I nerazzurri potrebbero decidere di puntare su di lui, i viola restano alla finestra.