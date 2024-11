PALLADINO, La svolta di Bergamo e la solidità del gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A Como la Fiorentina tornerà in campo dopo le due settimane di sosta causa nazionali. Come sottolinea Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola i viola dovranno dimostrare di non aver perso lo smalto che li ha contraddistinti negli ultimi due mesi. L'obiettivo degli uomini di Palladino è quello di allungare a 7 la striscia di vittorie consecutive e a 9 quella di risultati utili di fila in campionato. Considerando anche l'Europa i viola hanno arrestato il loro percorso con la sconfitta di Cipro contro l'Apoel Nicosia.

In Serie A invece Biraghi e compagni hanno perso solamente a Bergamo contro l'Atalanta. Anche se, secondo Palladino, intervistato da SportMediaset (QUI l'intervista completa), proprio quella è stata la gara della svolta. Oltre che a livello tecnico e tattico, la svolta per la Fiorentina è stata la creazione dell'amalgama a livello umano all'interno dello spogliatoio. Proprio la solidità del gruppo, dimostrata con il cerchio in mezzo al campo alla fine di ogni partita, è uno dei principali segreti della formazione gigliata.