PALLADINO, I tre dubbi in vista della gara con il Torino

Come evidenzia questa mattina La Nazione, sono tre in particolare i dubbi che affollano la testa di Palladino in vista della gara col Torino: l’assetto difensivo, la disposizione a centrocampo e il rifinitore nel cuore della trequarti. Difficile, per adesso, che nella retroguardia ci possano essere nuovi stravolgimenti come quello visto con il Napoli, nonostante le dieci reti incassate nelle ultime cinque partite: le condizioni di Pongracic e Valentini non sono ancora delle migliori mentre Comuzzo e Ranieri sono in evidente calo. Una novità così impattante non sembra essere il rimedio migliore.

Discorso diverso per la mediana, dove davvero l’allenatore sta valutando di passare da due a tre con l’inserimento di un elemento più fisico come Folorunsho: al momento però l’esperimento resta congelato a causa del minutaggio ridotto che può garantire il nuovo arrivato (al massimo un tempo) e delle precarie condizioni di Cataldi, che viaggia verso il forfait in vista di domenica (ieri l’ex Lazio non si è allenato). Chiusura con l’attacco dove sembra in perfetto equilibrio il duello tra Gudmundsson e Beltran: l’islandese, tra i peggiori a Monza, ha però bisogno di giocare e non è escluso che alla fine il tecnico possa decidere di premiarlo ancora.