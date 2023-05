OLIMPICO, 30mila biglietti per i tifosi viola. I bus...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dal Corriere Fiorentino dal giorno successivo allo 0-0 con la Cremonese che ha regalato il pass per la finale di Coppa Italia è infatti partita la caccia al biglietto per la finale di Roma. Una vera e propria ossessione per i tifosi della Fiorentina perché tutti, ma proprio tutti, il 24 maggio vogliono essere lì, all’Olimpico, al fianco della squadra. Saranno circa 30 mila i biglietti a disposizione dei tifosi viola, che saranno divisi tra Curva Sud, Tribuna Tevere Sud e Tribuna Monte Mario Sud. Una trasferta che in molti dovranno affrontare con il mezzo privato visto che rispetto alla finale col Napoli del 2014 per i club sarà molto più difficile (si gioca di mercoledì e non di sabato e le aziende hanno carenza di mezzi e autisti) reperire pullman o pulmini. Non sarà certo questo però, a fermare la marea viola. Perché una finale è una finale, e perché Firenze, dopo 23 anni di digiuno, ha una sconfinata voglia di tornare a vincere.