"I Franchi tiratori". Stasera la tifoseria sceglierà la contestazione verso Fiorentina e Italiano

"I Franchi tiratori". È l'eloquente titolo scelto dal Corriere dello Sport per aprire le proprie pagine dedicate alla Fiorentina, giocando con le parole e proiettandosi sull'atmosfera di stasera, quando il Bologna farà visita ai viola in uno stadio che potrebbe scegliere la via della contestazione verso la squadra di Palladino. Come riferisce il quotidiano, Fiorentina-Bologna sarà soprattutto l'occasione, per la tifoseria viola, per far sentire la propria voce dopo un'annata che per la maggior parte della piazza non ha rispecchiato proclami e aspettative iniziali: è vero che c'è ancora un lumicino di speranza di qualificazione all'Europa, ma quasi sicuramente il tanto annunciato desiderio di migliorare quanto fatto negli ultimi anni resterà un obiettivo disatteso. Così, già da inizio gara, parte del pubblico si farà sentire, con cori e - forse - qualche striscione. D'altronde, come ricorda il Corriere, un anno fa la Curva Fiesole emanò un duro comunicato dal titolo, "I conti si fanno alla fine": la fine della stagione è pressoché vicina, ecco quindi che stasera potrebbe andare in scena il primo abbozzo di contestazione.

Ci sarà poi da aggiungere il ritorno di Vincenzo Italiano al Franchi, in una piazza che si è divisa eccome sul giudizio nei suoi confronti. Oggi il tecnico del Bologna marcherà visita al suo ex pubblico, e le polemiche per l'esultanza nella gara d'andata hanno ancora di più acuito la questione. La vittoria col Bologna in Coppa Italia e, soprattutto, la dedica fatta subito nel post partita alla famiglia di Joe Barone, ha però fatto calare un po' l'acredine nei suoi confronti. Ciononostante, per alcuni il ritorno del grande ex fresco di trofeo sarà uno smacco troppo grosso: e quindi Firenze e gli oltre 20mila spettatori presenti stasera si divideranno ancora tra chi lo fischierà, chi lo applaudirà (la maggior parte) e chi lo accoglierà con indifferenza.