Fiorentina-Bologna, quanti dubbi di formazione: Colpani pronto a tornare titolare

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sull'emergenza in attacco in casa Fiorentina. Senza gli squalificati Beltran e Zaniolo, Palladino proverà a recuperare almeno uno tra Gudmundsson e Kean, più facile il primo, in vista del decisivo match contro il Bologna di domani sera. Il classe 2000 e l'islandese ieri si sono allenati solo in parte con il gruppo, nelle prossime ore verranno sciolti gli ultimi dubbi. Riguardo alle principali alternative Palladino guarda in casa primavera e in particolare a Maat Caprini e Tommaso Rubino. Il primo non è stato convocato per la gara di ieri della Primavera col Torino, mentre il secondo è partito dalla panchina. Entrambi tenuti a riposo in vista del Bologna. Per quanto riguarda i giocatori della prima squadra, tra i giocatori offensivi l'unico arruolabile è Colpani. Il Flaco non gioca una gara da titolare da quattro mesi, l'ultima Fiorentina-Torino del 19 gennaio, e ovviamente si candida per un posto dal primo minuto.

Poche invece le novità riguardo agli altri reparti. In difesa il solito terzetto formato da Pongracic, Marì e Ranieri mentre sulle fasce ci saranno Gosens e Dodo. Qualche dubbio in più in mediana dove accanto a Mandragora dovrebbero agire Fagioli e Richardson. Partono dietro Adli e Ndour.