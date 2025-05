FirenzeViola Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna: in attacco tutto ruota intorno a Gudmundsson

La Fiorentina si appresta a disputare la penultima partita della sua stagione, quella contro il Bologna di Vincenzo Italiano, e lo fa non senza diversi grattacapi di formazione. In attesa di conoscere questa mattina la lista dei convocati, che Palladino ha deciso insieme al club di diramare (come spesso accade per le partite in casa ndr), a poche ore dal fischio d'inizio, i dubbi maggiori sono relativi all'attacco.

Dubbio Gudmundsson

Dopo l'assenza last minute contro il Venezia, potrebbe tornare in gioco Albert Gudmundsson, anche se ieri il tecnico ha lasciato aperta anche l'ipotesi di una nuova assenza. Kean non dovrebbe esserci, mentre sicuramente non ci saranno Beltran e Zaniolo, entrambi squalificati. Se dovesse tornare a disposizione l'islandese, sarebbe lui a guidare un attacco senza punti di riferimento, in coppia con Ndour, già schierato in quella posizione nella sconfitta del Penzo. Difficile che il tecnico campano dia fiducia dal primo minuto al giovane Caprini, che comunque potrebbe trovare spazio in corso d'opera. Mentre in caso di forfait di Gud, spazio a un inedito Colpani al centro dell'attacco.

Nessuna sorpresa

Negli altri settori del campo non dovrebbero esserci sorprese. De Gea è atteso regolarmente in porta, mentre i tre difensori dovrebbero essere Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, con sugli esterni i titolari Dodo e Gosens. A centrocampo, dove le scelte sono comunque pressoché forzate vista anche l'assenza per squalifica di Folorunsho, dovrebbero giocare Mandragora nel ruolo di "play" insieme a Fagioli e Richardson.

Le scelte di Italiano

Per quanto riguarda Italiano e il suo Bologna, dopo la vittoria in Coppa Italia ottenuta in finale contro il Milan, la formazione dovrebbe prevedere Skorupski in porta, difesa a 4 con Calabria, Beukema, Lukumì e Lykogiannis; Freuler e Aebischer davanti alla difesa; Orsolini, Pobega e Ndoye a sostenere l'unica punta che dovrebbe essere Dallinga.

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour; Gudmundsson. Allenatore: Palladino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lukumì, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Pobega, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano