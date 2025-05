Kean e Gudmundsson in bilico. Senza di loro, Colpani con Caprini o Mandragora più alto

vedi letture

Fiorentina-Bologna sarà l'ultima gara al Franchi di questa stagione e da parte dei viola vivrà un mix di significati. Non solo per le ultime speranze di entrare in Europa ma anche per il duro clima che potrebbe accogliere la formazione di Palladino dopo le tante delusioni recenti, oltre che al ritorno di Vincenzo Italiano nel suo ex stadio, che mai l'ha trattato in un unico modo. La sfida di stasera è tutto questo, con i viola che però non arrivano nelle migliori condizioni. Come racconta Tuttosport, Palladino confida di recuperare almeno uno tra Moise Kean e Albert Gudmundsson, se non entrambi.

Su di loro grava forte incertezza dovuta agli infortuni recenti, che li hanno costretti a non allenarsi con regolarità in settimana: stamani l'ultimo test, ad ora filtra flebile ottimismo più per l'islandese che per l'ex Juve che andrebbe in panchina. Il piano B - si legge - prevederebbe il rilancio di Colpani col baby Caprini (7' giocati in A) o l'avanzamento di Mandragora che con 9 gol è, dopo Kean, il viola che ha segnato di più e fra quei giocatori che i tifosi vorrebbero vedere anche nella Fiorentina futura insieme allo stesso centravanti, a De Gea, Dodo e Gosens. Con la lista dei convocati attesa in queste ore se ne saprà di più.