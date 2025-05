Aspettando Italiano. Quando il Franchi accoglie gli ex: da Berti a Vlahovic fino a Baggio

vedi letture

Aspettando l'accoglienza che riserverà il Franchi a Vincenzo Italiano questa sera, in occasione di Fiorentina-Bologna, La Nazione ha ricordato i più famosi episodi di ritorno allo stadio da parte di ex viola, accolti sempre in modo particolare dalla tifoseria al momento del ritorno nel catino di Campo di Marte. Il più celebre di questi è senza dubbio Nicola Berti, ma in tempi recenti anche i vari Bernardeschi e Vlahovic hanno messo d’accordo tutto il Franchi. Per il ritorno del serbo la Fiesole mise in scena una coreografia che richiamava l’Inferno di Dante, ma non fu soft nemmeno il primo ritorno a Firenze di Batistuta con la Roma. Il ritorno dei ritorni quello di Baggio: quel 6 aprile 1991 non lo ha dimenticato nessuno.

Fischi e insulti, il rigore non tirato, gli applausi dopo che Roberto ebbe modo di raccogliere la sciarpa sotto la Tribuna. Mentre tanti ex sono stati applauditi. Fra gli allenatori, Prandelli tornò col Genoa, Pioli con il Milan.