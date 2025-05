Kean e Gudmundsson non al top ma titolari col Bologna: per Repubblica Palladino ha scelto

Aggiornamenti di formazione provenienti dalle pagine de la Repubblica (ed. Firenze). Secondo il quotidiano locale, nonostante Albert Gudmundsson e Moise Kean abbiano lavorato soltanto parzialmente in gruppo e non siano al top (entrambi rimasti fuori col Venezia), dopo la rifinitura di ieri Raffaele Palladino ha deciso di schierarli entrambi dall’inizio per il match di oggi col Bologna. I due attaccanti della Fiorentina arrivano in condizioni precarie alla gara di stasera, ma l'appuntamento è troppo importante per privarsi di tutti e due dal primo minuto. Forse l’islandese è più avanti ma l'ex Juve è troppo importante per lasciarlo ancora fuori, scrive il giornale fiorentino che quindi è certo della presenza del tandem titolare.

Poi con Beltran, Zaniolo e Folorunsho squalificati la squadra è un po’ in emergenza. Dunque il 3-5-2 dovrebbe vedere, oltre a De Gea tra i pali, la difesa composta da Comuzzo, Marì e Ranieri con Richardson in cabina di regia (Cataldi ancora infortunato) insieme a Mandragora e Fagioli in mediana. Sugli esterni Dodo e Gosens mentre in attacco, appunto, Gudmundsson e Kean. Se all’ultimo momento dovesse esserci un cambio, però, Ndour potrebbe avanzare e affiancare l’interprete offensivo - conclude il quotidiano sull'argomento -.