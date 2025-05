Milan, idea Italiano per la panchina: in difesa spunta il nome di Comuzzo

vedi letture

Dopo una stagione piuttosto complicata e la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, il Milan pensa a come ripartire la prossima stagione. In primo piano c'è il ruolo dell'allenatore. I dirigenti gigliati non vogliono fare scommesse o azzardi, ripartiranno da un tecnico italiano che conosce bene il nostro campionato. Tra i nomi più gettonati, oltre a quello chiacchieratissimo di Massimiliano Allegri, c'è quello dell'ex tecnico della Fiorentina, ora al Bologna, Vincenzo Italiano. L'allenatore siciliano ha un contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2026 e quindi nel caso il Milan dovrebbe agire per liberarlo.

Oltre a tracciare il profilo del futuro allenatore dei rossoneri, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola tratta anche della prossima rivoluzione della rosa che verrà fatta al Milan. Una rivoluzione che parlerà italiano con tanti nomi azzurri sul taccuino. Come ali piacciono due giocatori in particolare, Riccardo Orsolini del Bologna e Federico Chiesa del Liverpool. In attacco, come alternativa a Gimenez, il Milan sta pensando a Lucca, mentre per il centrale di difesa tra i nomi attenzionati c'è anche quello di Pietro Comuzzo. Il centrale della Fiorentina piace ai rossoneri come Coppola del Verona e Leoni del Parma.