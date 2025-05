Primavera, buona l'ultima: adesso è giunto il momento delle finali scudetto

"Buona l'ultima" titola La Nazione oggi in edicola riferendosi alla Fiorentina primavera. La squadra di Galloppa ieri al Viola Park ha battuto 3-1 il Torino nell'ultima gara della regular season del campionato Primavera1 terminando così il campionato al quarto posto con 69 punti. Di Puzzoli, Lamouliatte e Mazzeo le reti che hanno deciso il match. Adesso le finali scudetto. Per i viola si parte il 23 maggio al Viola Park contro una tra Verona e Juventus, oggi il turno preliminare. Da ricordare che in virtù della migliore posizione in classifica ai gigliati per passare basterà pareggiare nei 90 minuti.