Oggi riapre al Viola Park ma rosa dimezzata: ecco quando è previsto il rientro dei nazionali

Il Viola Park riapre oggi: la Fiorentina riprenderà gli allenamenti questo pomeriggio, si legge su La Nazione e avrà modo di confrontarsi, anche se il gruppo è ridotto un po' ai minimi termini per via delle tante assenze dovute alle Nazionali. Pioli infatti ritroverà soltanto una parte della squadra, visto che ben dieci calciatori sono partiti. Una complicazione in più nella preparazione al delicatissimo appuntamento di San Siro contro il Milan il 19 ottobre. I primi a scendere in campo con le proprie Nazioni saranno Pongracic con la Croazia e la coppia Dzeko-Kospo con la Bosnia.

A seguire, tra venerdì e sabato toccherà agli altri: Fortini, Ndour e Martinelli con l'Under 21 azzurra, Gudmundsson con l'Islanda e poi Kean, Nicolussi Caviglia e Piccoli con l'Italia maggiore. Il rientro dei vari Nazionali è previsto a scaglioni tra il 13 e il 15 ottobre, il che significa che Pioli potrà riabbracciare il gruppo al completo solo a metà della prossima settimana, a quattro giorni appena dal confronto con i rossoneri, che a loro volta hanno perso quindici uomini per gli impegni internazionali.