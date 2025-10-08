I 4 giocatori viola in crisi. La Repubblica-Firenze: "Ecco chi sono, Pioli deve recuperarli"
Per la Repubblica-Firenze sono quattro i giocatori particolarmente in crisi della Fiorentina. Dodo, Fagioli, Gosens e Gudmundsson. Quattro calciatori che in estate, con le rispettive conferme, con i riscatti o con mancate cessioni, rappresentavano punti di forza ma che adesso, ognuno a modo lo ro, manifestano tutte le difficoltà di una compagine a soli tre punti in classifica dopo sei giornate. Gosens e Dodo hanno iniziato bene, salvo poi fermarsi.
Gudmundsson e Fagioli sono invece i volti più emblematici dei conti che non tornano in questo inizio di stagione. Due calciatori riscattati per 26,5 milioni complessivi (a cui vanno aggiunti gli 11,2 spesi lo scorso anno per il prestito oneroso e i 6 di bonus) che non solo hanno faticato a incidere ma che adesso si ritrovano fuori da un undici titolare, sorpassati dai convincenti Fazzini e Nicolussi Caviglia.
