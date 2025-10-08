Dodo, da ritrovare sorrisi e giocate: in vista del 2027 quando bisognerà concordare la cessione

La Nazione fa il punto sul momento che sta attraversando Dodo. L'esterno brasiliano è lontano anni luce dalla sua versione migliore. Corre, si impegna, ma in questa fase gli riesce poco. Tocca a Pioli capirne il motivo, perché a ben vedere il brasiliano non è il solo. Anche se per Dodo questa stagione è importante. In assenza di un rinnovo la prossima estate le parti dovranno accordarsi per una cessione.

A quel punto interesse anche della Fiorentina per non perderlo a parametro zero nell'estate del 2027. Anche per questo occorre alzare il livello. La sosta dovrà aiutarlo a ritrovare verve ed entusiasmo. E' un po' la ricetta per tutta la Fiorentina: nel sistema di gioco scelto da Pioli l'apporto suo e di Gosens diventa fondamentale. 