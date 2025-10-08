Ottobre è tempo di occasioni: il calendario mette il destino nelle mani della Fiorentina

Il Corriere dello Sport prova a guardare al prossimo calendario della Fiorentina come un'opportunità. Anche se difficile(issimo) è il periodo che sta affrontando la Fiorentina in campionato, come difficile(issima) è la portata degli impegni che l’aspetta: Milan e Inter a San Siro, Bologna dell’ex Italiano al Franchi. Tre partite da domenica 19 a mercoledì 29 (turno infrasettimanale) che hanno il potere di accelerare la discesa spalancando le porte del baratro, ma anche quello di aprire scenari ora totalmente chiusi con prospettive che diventerebbero inaspettatamente intriganti, quasi inebrianti per il repentino cambio di pensiero e visuale.

Un’occasione, appunto, e su quella la squadra viola è necessario che si concentri. Milan, Bologna e Inter sono avversari complicati, molto complicati da affrontare in un momento che è naturale induca al pessimismo e non all’ottimismo da paradosso, però lo è anche la situazione della Fiorentina per il contesto generale oltre che per la classifica in sé: quando però siamo solo alla sesta partita giocata e ne mancano altre trentadue.