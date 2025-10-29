Occasione Fiorentina, la sfida con l'Inter per cercare la svolta

La Repubblica (Firenze) apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina ripartendo dalla sfida di domenica pomeriggio contro il Bologna. Il disastro sfiorato e poi la rimonta finale rappresentano un punto di partenza per la risalita. Un'iniezione di energia positiva che i viola dovranno sfruttare per tentate l'impresa questa sera a San Siro contro l'Inter. Una sfida sulla carta proibitiva che rappresenta l'occasione perfetta per cercare la scolta della stagione. Dopo il ko del Maradona l'Inter non può permettersi un'altra sconfitta, un altro passo falso. I viola invece non hanno niente da perdere, i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei meneghini. Un pareggio po addirittura un successo al Meazza potrebbero davvero rappresentare la svolta della stagione.

Per tentare l’impresa Pioli sembra intenzionato a pochi cambi nell’undici iniziale. Nessuna maxi rivoluzione ma solo una naturale turnazione legata alle tante partite in calendario. Davanti a De Gea Comuzzo è pronto a tornare tra i titolari in campionato al posto di Pongracic con Marì e Ranieri al suo fianco. Turno di riposo per Fagioli e Nicolussi Caviglia, al loro posto, accanto a Mandragora, agiranno Sohm e Ndour. Davanti invece toccherà ai due ultimi marcatori gigliati, Gudmundsson e Kean.