Occasione d'oro per Piccoli. CorSport: "La prova del 25, tutto sulle sue spalle"

"Piccoli, la prova del 25". Il Corriere dello Sport-Stadio dedica questo titolo, tra le sue pagine di oggi in merito alla Fiorentina, al centravanti che nel pomeriggio contro il Parma si giocherà l'ennesima occasione della sua annata. Per il quotidiano, l'ex Cagliari sostituirà Kean impegnato nel percorso personalizzato per risolvere di nuovo il problema alla tibia e a livello personale, deve dimostrare di valere i venticinque milioni spesi dalla Fiorentina in estate per portarlo via dalla Sardegna. E non è tanto una questione di soldi come s’intende di solito, quanto piuttosto di far fruttare l’investimento tecnico - oltre che economico - per qualcosa di più grande.

L'occasione è troppo ghiotta per essere sciupata, stavolta è una di quelle volte in cui il peso è tutto sulle spalle (belle larghe) del numero 91, che sa anche che deve fare davvero il possibile per aumentare quei due sporadici gol segnati in 23 presenze e 1.060 minuti di campionato, a Genova il 9 novembre nel giorno del debutto di Vanoli sulla panchina viola (e Kean non c’era nemmeno allora) e a Bologna il 18 gennaio (un po’ casuale, tolto dall’arbitro per segnalazione di fuorigioco e ridato dal Var). Insomma, si torna al discorso di prima: più dell’investimento economico, è quello tecnico a mancare ancora e ad essere cercato. Il match col Parma dev'essere quello giusto.