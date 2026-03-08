Salvezza e panchina, oggi decisivo. La Nazione: "Il futuro di Vanoli appeso al Parma"

Ancora una volta con le spalle al muro e con l’obbligo di non fare calcoli. La Nazione presenta così Fiorentina-Parma di questo pomeriggio da parte dei viola, chiamati a vincere e a riscattarsi dopo due prove negative tra Conference e campionato. Scrive, precisamente, il quotidiano: "Oggi tutti uniti, squadra e tifosi, a caccia di un altro successo casalingo pesante in chiave salvezza, come quello ottenuto non troppo tempo fa contro il Pisa che non aveva fatto gridare al bel gioco, ma ai punti che avevano permesso ai viola di fare tre significativi passi in avanti verso una posizione di classifica più vicine alla salvezza.

Vanoli, dal canto suo, ha la necessità di aggrapparsi agli uomini di lungo corso: tra questi c’è Gosens che ritrova una maglia da titolare dopo tanto tempo. Così come Dodo che ha scontato il turno di squalifica. Ma l’interrogativo più grande ruota attorno a Kean. Per arruolare o meno il centravanti viola bisognerà aspettare il provino di questa mattina, ma la sensazione è che il 20 viola debba fermarsi un turno dopo la botta rimediata alla caviglia, che ha interessato anche la tibia. Al centro dell’attacco per ogni evenienza è pronto Roberto Piccoli. Al di là dell’ultimo dubbio da sciogliere – Moise a rischio anche per la panchina – servirà una prova tutta coraggio da parte del gruppo perché da questo risultato dipende buona parte della salvezza e anche il futuro di Vanoli. Adesso, però, come detto prima conta solo il presente e si chiama Parma".