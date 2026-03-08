"Niente Gud fantasma, basta con la Viola senz'anima". Il punto del CorFio

"Niente Gud fantasma, basta con la Viola senz'anima". Il punto del CorFio
Oggi alle 08:15
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino lo definisce un altro punto di partenza. Il quotidiano locale parla così della gara di oggi contro il Parma, a cui la Fiorentina arriva dopo due sconfitte cocenti. Tanto che il giornale scrive: "Tra Jagiellonia e Udinese abbiamo assistito a recite vuote, mute, sconsolanti. L’unica differenza è che in Coppa lo sprint nel secondo tempo supplementare ha garantito la qualificazione agli ottavi di Conference", il pensiero del Corriere, a firma di Alessandro Bocci. Che poi prosegue nell'analisi: "Vanoli e i suoi sbandati discepoli sono chiamati a dare risposte forti perché la fine della stagione si avvicina ed è necessario invertire la tendenza. Non vogliamo più vedere la Fiorentina vuota e senza anima che si è fatta travolgere dallo Jagiellonia e dall’Udinese. Contro il Parma saranno indispensabili pazienza, freddezza e qualità nelle giocate. Speriamo che Vanoli abbia imparato dai propri errori.

Facile prevedere che ripresenterà la difesa a quattro, visto che con quella a tre sarebbe già retrocesso o quasi, ma deve valutare bene la condizione fisica e psicologica dei singoli. Se Kean non dovesse farcela la salita sarà più impegnativa, la speranza è che Gudmundsson non sia il fantasma che si aggirava in Friuli e che Mandragora e Brescianini siano più convinti e determinati. Anche il piano gara sarà importante: lanciarsi scriteriatamente in avanti, come successo contro il Cagliari, sarebbe molto rischioso. All’ora di pranzo Lecce e Cremonese, che dividono con i viola il terzultimo posto, si misureranno in una sfida che ci dirà quale delle due è più fragile e su chi bisognerà fare la corsa. Ma restiamo convinti che sia importante guardare in casa propria: è la Fiorentina la prima nemica di sé stessa".