Comanda Fagioli, talento più cristallino di Cherubini. Gazzetta: "Sulle orme di Pirlo"

Nel presentare Fiorentina-Parma di oggi pomeriggio, La Gazzetta dello Sport si focalizza su Nicolò Fagioli. Per Federico Cherubini, attuale amministratore delegato dei ducali, si tratta del talento più cristallino visto crescere con i suoi occhi nel vivaio della Juventus. Per Paolo Vanoli, invece, possono esserci alcuni dubbi di formazione ma non in mezzo al campo, dove la certezza ha il numero 44 sulle spalle e un destro raffinato con cui ha fatto innamorare Massimiliano Allegri. 25 anni compiuti a febbraio, mese in cui ha avuto un rendimento top, la carriera del classe 2001 sembra arrivata davvero a un punto di svolta: dopo un periodo di instabilità, a Firenze ha trovato la sua dimensione ideale nel ruolo di regista sulle orme di Andrea Pirlo, il tecnico che lo fece esordire in Serie A e che come Allegri gli predisse un domani luminoso. Fagioli ci ha messo un po’ a mantenere le promesse ma dopo qualche mese di ambientamento è iniziato il suo rinascimento.

Il suo alter ego in gialloblù sarà Nicolussi Caviglia, costretto a emigrare in Emilia per trovare spazio dopo essere stato messo da parte da Vanoli. La pesante sconfitta di Udine brucia ancora sulla pelle dei giocatori viola, che oggi avranno un’occasione importante per staccarsi dalla terzultima posizione. Fagioli è uscito arrabbiato ma non scoraggiato, perché sa che la sua squadra è molto più di quello che s’è visto al Bluenergy Stadium. Nico finora ha segnato al Parma una sola volta, nell’unica stagione in cui ha giocato in SerieB:laCremonesevinse e a fine stagione festeggiò la promozione. Stavolta alla Fiorentina servono punti e gol per non perdere la Serie A.