"Paratici ha richiamato la squadra a un atteggiamento diverso". I retroscena di Repubblica

Per la Repubblica (ed. Firenze), questa è la partita giusta per allontanarsi dalla Serie B. Il riferimento del titolo del quotidiano locale di oggi va al match che la Fiorentina giocherà più tardi contro il Parma, in una domenica di passione e di lotta per la salvezza, con l’obbligo di vincere e approfittare dello scontro diretto delle avversarie che si mangeranno punti a vicenda. Non solo: Fiorentina-Parma sarà una partita in cui tutte le anime della squadra saranno sotto osservazione. Mercoledì - scrive il giornale - il direttore sportivo Paratici ha analizzato la partita sia con Vanoli, da un punto di vista tecnico, sia con il gruppo, richiamando i giocatori a un comportamento diverso da quello visto a Udine, più rispettoso della maglia e meno personalistico. Un messaggio teso all’unità - al mister è stata ribadita la fiducia della società complice anche una media punti considerata buona - e a ricompattare l’ambiente, dopo il botta e risposta tra Vanoli e De Gea nel post partita.

Di fronte arriverà un Parma accorto, bravo in fase difensiva e pronto a sfruttare i suoi elementi fantasiosi (non Bernabé, assente oggi). Insomma tanti temi tattici che però dovranno essere superati in primis da un fattore mentale e comportamentale. E se squadra e allenatore sono sotto esame da parte della dirigenza l’intera società è sotto esame da parte dei tifosi: la prestazione di Udine ha acuito il malcontento in città, l’atteggiamento visto in campo in Friuli ha ulteriormente fatto precipitare la pazienza di una tifoseria che si aspetta risposte diverse e non di ricadere negli stessi errori vissuti da agosto in poi. Oggi il Franchi sarà quasi sold out con oltre ventimila spettatori. Pronti a spingere verso una vittoria e una domenica di tranquillità fino al novantesimo. Poi, se non dovesse arrivare un risultato positivo probabile forte contestazione.