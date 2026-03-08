Kean verso l'assenza, torna la difesa a quattro: fuori Rugani, riecco Gosens

La Nazione, nella sua sezione sportiva, si proietta sulla formazione che Paolo Vanoli schiererà oggi pomeriggio per fronteggiare il Parma e riparte proprio dal dubbio principale, quello legato a Moise Kean. L'attaccante, stamani subito dopo colazione proverà a capire come risponderà il suo corpo con un test sui campi del Viola Park. Se a prevalere, come negli ultimi giorni, sarà il dolore alla tibia che lo ha messo ko dopo 71’ a Udine, il forfait sarà inevitabile. Se invece il giocatore si sentirà meglio, allora potrà quantomeno partire tra le riserve e sperare, magari, di replicare il "coup de théâtre" come in occasione della sfida di gennaio contro la Cremonese, quando il centravanti - recuperato poche ore prima - entrò in campo all’84’ e al 92’ decise con una zampata delle sue la partita.

Probabile, però, da quanto filtra dal club, che il centravanti dia forfait per la sfida ai ducali e che il peso dell'attacco sia quindi sulle spalle di Roberto Piccoli. Quanto al resto della formazione, per il quotidiano locale è scontato il ritorno della squadra alla difesa a quattro, con la bocciatura di Rugani che, in attesa di tempi migliori, si accomoderà in panchina lasciando spazio a Pongracic (entrato da lunedì in diffida) e Ranieri. Parisi poi è squalificato e dunque sulla fascia sinistra tutto lascia pensare che il tecnico deciderà di rispolverare Gosens, che in Serie A non gioca dal 1’ dal 31 gennaio. Dalla parte opposta del campo, invece, spazio al rientrante Dodo che - scontato il turno di stop imposto dal giudice sportivo - si riprenderà la sua zolla di competenza. In mezzo al campo Fagioli mentre per quanto riguarda le due mezzali resiste ancora un dubbio. Non certo nei riguardi di Mandragora, la cui presenza in campo è scontata, bensì a proposito del terzo componente della mediana, con Ndour che al momento pare in leggero vantaggio su Brescianini. In attacco poi, detto di Piccoli, non sembrano esserci grosse alternative: Harrison presidierà la fascia destra mentre Gudmundsson sarà chiamato a fare altrettanto dalla parte opposta.