FirenzeViola Per Kean ultimo test in mattinata, pronto Piccoli. Torna Dodo, ballottaggio Brescianini-Ndour

vedi letture

Oggi alle 15 fischio d'inizio, al Franchi, per Fiorentina-Parma, gara valida per la 28esima giornata. Un esame fondamentale in campionato dopo il passo falso di Udine che non ha permesso alla Fiorentina di staccarsi dalle altre due squadre che l'affiancano a quota 24, in quel limbo tra inferno e paradiso, ossia Lecce e Cremonese che si sfideranno proprio nel lunch match di questa domenica. La Fiorentina insomma saprà già il risultato delle due avversarie e la nuova classifica conseguente allo scontro diretto ma, visto quanto accaduto a Udine, dovrà concentrarsi solo su stessa. Anche perché il Parma è squadra che non fa giocare e, nonostante l'assenza di Bernabè e dello squalificato Valenti, vuole mantenere il gap dalla zona rossa (ora ha 33 punti), difficoltà alle quali si aggiungono le assenze con le quali la stessa Fiorentina deve fare i conti, visto che riguardano giocatori fondamentali.

Kean l'ago della bilancia

Ancora indisponibile Solomon alle prese con una lesione muscolare cui si aggiunge Parisi squalificato, tutto gira intorno a Kean. Il centravanti ieri ha provato a stringere i denti e lo farà anche stamattina quando ci sarà l'ultimo provino per capire se potrà essere della partita. Intanto in settimana si è scladato Roberto Piccoli, sicuro titolare in Conference ma che potrebbe essere titolare anche domani, se Kean non dovesse farcela (allertato infatti anche Riccardo Braschi che salterà la gara con l'Inter in Primavera). Proprio per la continuità avuta dall'ex Cagliari in settimana Vanoli potrebbe decidere di partire dal 1' proprio con lui, lanciando Kean in corso di gara.

Difesa a 4, ballottagio a centrocampo

In difesa, scontato il ritorno a 4 dopo il flop di quella a tre con Rugani provata ad Udine, rientra Dodo a destra mentre a sinistra giocherà Gosens per l'indisponibilità di Parisi. Coppia centrale più accreditata Pongracic-Ranieri. A centrocampo davanti a Fagioli ci sarà la linea formata da Harrison a destra e Gudmundsson a sinistra e Mandragora e Ndour, in ballottaggio su Brescianini deludente ad Udinese ma che dalla sua ha che non giocherà in Conference (e dunque potrebbe far rifiatare uno dei due compagni).

FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 17 Harrison, 8 Mandragora, 27 Ndour/4 Brescianini, 10 Gudmundsson; 91 Piccoli. Allenatore: Vanoli

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.